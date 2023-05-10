Израиль - Газа: перекрестный огонь

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Палестинские боевики выпустили сотни ракет по Израилю в ответ на обстрел сектора Газа

Сотни ракет выпустили в среду по Израилю палестинские боевики в ответ на начавшийся накануне обсрел сектора Газа, в результате которого погибли более 20 человек, в том числе три лидера группировки "Палестинский исламский джихад", а также мирные жители. Около 60 человек получили ранения.

В израильских городах, расположенных вблизи границы, звучали сирены тревоги. Многие ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Сообщений об ущербе или раненых не поступало.

Израильская авиация в среду нанесла очередные удары по целям в Газе. Они, как сообщила израильская сторона, были направлены на боевиков, запускающих ракеты.

Тем временем напряженность сохраняется и на Западном берегу реки Иордан. Израильская армия опубликовала записи ночного рейда против радикалов на севере территории. Двое палестинских молодых людей были убиты, еще один ранен.

С начала года в межрелигиозных столкновениях погибли по меньшей мере 110 палестинцев и 19 израильтян.