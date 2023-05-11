Израиль: медики сообщают о гибели человека в результате палестинского ракетного обстрела

Euronews

Это первый случай гибели человека в Израиле в ходе нынешнего раунда боевых действий с боевиками в Газе, который был зафиксирован на фоне усилий Египта по заключению соглашения о прекращении огня.

Спасательная служба MADA сообщила, что мужчина был убит в четверг, когда ракета попала в его жилой дом в городе Реховот. По данным службы, еще четыре человека получили ранения средней тяжести.

Ранее в четверг в результате израильских авиаударов по сектору Газа были убиты два командира боевиков "Исламского джихада", сообщила израильская армия, а число погибших палестинцев в результате последней вспышки боевых действий возросло до 28 человек. Ракетные обстрелы южной части Израиля продолжались даже тогда, когда Египет продолжал попытки посредничества в прекращении огня.

Это самый ожесточенный всплеск насилия между Израилем и палестинскими боевиками в Газе за последние месяцы, и среди погибших есть женщины и дети. Последний виток противостояния, продолжающийся уже третий день, пришёлся на период растущей напряженности в последний год на оккупированном Западном берегу.