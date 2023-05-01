В Ирландии и Италии молодые "застревают" в родительском доме. Почему им не уехать?

Euronews

Работающая молодежь в Италии и Ирландии все чаще не может позволить себе уехать от родителей и обзавестись отдельным жильем. В этой статье мы узнаем, с чем связана эта тенденция.

Откладывать невозможно

Софи - одна из 350 тысяч молодых людей в Ирландии в возрасте 20-35 лет, которые до сих пор живут с родителями. Как и многие представители поколения миллениалов, 28-летняя руководитель отдела маркетинга из Голуэя не имеет возможности приобрести жилье.

Эта проблема характерна не только для Ирландии. По данным Евростата, около 67% респондентов в возрасте 16-29 лет в Европе живут с родителями или родственниками, и для большинства это - не вопрос личного выбора.

Софи рассказала Euronews, что во всем виновата растущая инфляция и скачок цен. "Так обидно, ведь у меня - степень магистра, хорошая зарплата, и, как многие мои друзья, я откладываю деньги на покупку дома, - уточняет она. - Но мне пришлось вернуться к маме и папе, потому что откладывать все труднее, когда снимаешь жилье. Да и теперь мне понадобится целая вечность, чтобы накопить на депозит".

Доступность жилья - серьезная проблема. Два года назад процентные ставки, устанавливаемые Европейским центральным банком, были на рекордно низком уровне. "Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда ЕЦБ квартал за кварталом повышает их как минимум на половину базового пункта", - напоминает Киаран Линч, бывший член ирландского парламента.

Учитывая, что средние цены на жилье в Ирландии на 94% выше, чем в других странах ЕС, ситуация Софи, не удивляет. Ирландцы, впервые приобретающие жилье, могут рассчитывать на кредит, лишь в 4 раза превышающей их валовой годовой доход. Перспективная ипотека также ограничена 90% от стоимости недвижимости, так что без своих накоплений не обойтись.

При этом цены на жилье по всей стране выросли на 537 процентов с 1988 года. По данным компании Morgan McKinley, занимающейся подбором персонала, средняя годовая зарплата специалистов в Ирландии составляет 45 тысяч евро. При этом Центральное статистическое управление Ирландии (CSO) сообщило, что средняя цена ирландского дома достигла рекордной отметки в 359 тысяч евро.

Таким образом, для покупателей с одним доходом и зарплатой 45 тысяч евро максимальная доступная в банке сумма кредита - где-то 180 тысяч евро, что чуть больше половины средней цены дома.

Ирландия против Италии

В то время как цены на жилье и арендная плата в целом растут по всему европейскому блоку, в некоторых странах ЕС цены на недвижимость в последние годы снизились. Италия, например, переживала бум до кризиса 2008 года, после чего стоимость недвижимости неуклонно снижается. По данным Евростата, в 2022 году цены на жилье там были на 8% ниже, чем в 2010 году.

Если цены на жилье в Италии более привлекательны для потенциальных покупателей, приводит ли это к повышению уровня владения недвижимостью среди молодых итальянцев? Исследования показывают, что нет. В Италии с родителями живет больший процент молодых взрослых, чем в Ирландии.

Каковы же движущие силы этой тенденции в обеих странах?

Мало и очень дорого

Хотя медианная брутто-зарплата в Ирландии значительно выше, чем в Италии, свободных домов на Изумрудном острове мало. "В 2010 году на Daft (ведущем сайте недвижимости Ирландии) в любой день года "висели" 24 тысячи объявлений о сдаче в аренду. Сравните это с последними данными, когда у нас было всего 700 свободных объектов по всей стране", - призывает Марк Роуз, управляющий директор Rose Properties, Корк.

"Таким образом, сейчас у нас в распоряжении - примерно 3% от предложения в 2010 году. Нужно, чтобы тысячи объектов аренды были выведены на рынок - сегодня, завтра, как можно скорее. Они срочно, срочно нужны", - добавил Роуз.

Ограниченное предложение недвижимости увеличивает спрос и создает серьезное давление на арендаторов и потенциальных покупателей. Рой Деннехи, управляющий директор Dennehy Auctioneers, комментирует: "Рынок аренды в Ирландии полностью дисфункционален. Мы выставили дом на аренду две недели назад в 12:55 дня, а к 13:20 у нас было 90 электронных запросов. Нам нужны тысячи квартир в городах, чтобы удовлетворить всех нуждающихся в жилье. Ирландия - жертва собственного успеха. Многие люди стремятся приехать к нам жить и работать, но с учетом роста нашего собственного населения рынок не успевает".

По оценкам Центрального статистического управления, с апреля 2021 года по апрель 2022 года население Ирландии увеличилось на 88 800 человек, что является самым большим 12-месячным приростом с 2008 года. В основном это связано с 445-процентным всплеском миграции, и, по словам Деннехи, прямые иностранные инвестиции - часть этого тренда. "90% запросов, которые я сейчас получаю по поводу строительства нового жилья в городе Карригалин, Корк, поступают от неграждан, причем абсолютное большинство этих людей - еще и не граждане ЕС".

"Прямые иностранные инвестиции являются очень, очень важной частью ирландской экономической модели", - добавляет Киаран Линч, бывший член ирландского парламента. – Но создание рабочих мест стало проблемой, и не потому, что у нас нет работы, а потому, что нет жилья для людей".

Без контракта и крыши над головой

"Недвижимость в Италии может быть дешевле, но проблема - в инертности рынка труда", - считает Миммо Паризи, профессор социологии из университета Миссисипи - В Италии все ищут работу мечты, и профессионалы не часто переезжают. Найдя работу мечты, люди остаются на месте долго, порой всю жизнь. Как следствие, вакансий становится меньше, и молодым людям трудно выйти на рынок труда".

По данным национального статистического института Италии ISTAT, уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) в январе 2023 года составил 22,9 процента, что почти на восемь пунктов выше, чем в среднем по ЕС. Как следствие, молодые итальянцы менее финансово независимы.

"Добавьте сюда нестабильные рабочие контракты, медленный рост заработной платы, в целом низкие оклады, и вы поймете, почему молодые итальянцы застряли дома, несмотря на падение цен на жилье. Выпускникам университетов трудно получить опыт работы, когда рынок труда ориентирован на стареющую рабочую силу".

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Италия - единственная европейская страна, где заработная плата снизилась в период с 1990 по 2020 год, во всех остальных государствах-членах наблюдался рост, причем лидировала Литва, там рост составил 276,3 %.

Банки ставят еще одно препятствие на пути молодых итальянцев. В Италии вам не одобрят ипотечный кредит без постоянного рабочего контракта, известного как "бессрочный", а получить его становится все сложнее.

Мы продолжим серию публикаций на эту тему на следующей неделе.