Кипр временно отменяет НДС на базовые продукты питания

Базовые продукты питания и товары личной гигиены подешевеют на Кипре по меньшей мере на полгода. Это результат отмены НДС властями страны для стимулирования потребительского рынка.

В Республике Кипр на прошлой неделе снизились потребительские цены на более чем 1700 товаров. Связано это с решением правительства отменить НДС на широкий спектр продуктов питания, таких как хлеб, молоко, яйца, а также на товары личной гигиены.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос рассказал euronews, что эта временная мера, запланированная на шесть месяцев, может быть продлена в случае необходимости:

"В стремлении облегчить положение домохозяйств, особенно самых уязвимых, мы приняли решение обнулить НДС на ряд основных товаров повседневного спроса. Наше решение рассчитано на 6 месяцев, и мы ожидаем, что [за этот период] произойдет снижение инфляции и, следовательно, снижение цен. Через шесть месяцев мы вновь проанализируем ситуацию, чтобы решить, есть ли необходимость в продлении этой меры. Идея в постепенном достижении цели: мы надеемся, что к концу года произойдет снижение инфляции."

Инфляция на Кипре в апреле снизилась до 3,8% в годовом исчислении, однако потребительские цены на многие товары - в основном на продукты питания - остаются высокими.

Министерство финансов работает над созданием мобильного приложения, которое позволит потребителям следить за ценами в различных супермаркетах в режиме реального времени и выбирать наиболее доступное место для покупок.