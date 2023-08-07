Пожары на Кипре тушат всем миром

Помощь идет отовсюду: сразу несколько стран поддержали Кипр в борьбе с непрекращающимися лесными пожарами. К Греции и Иордании, уже отправившимвоздушныйтранспорт и антипрен , присоединяется Ливан, он готов предложить два пожарных вертолета. Не исключено, что руку помощи протянут и из Израиля. Кипрские власти сообщили, что ведут с этой страной переговоры о дополнительной поддержке.

В фокусе внимания - возгорания в горах к северу от Лимасола. Пламя охватило там огромнуюплощадь. На утро понедельникаситуация улучшилась, однаков последующие часы возгорания возобновились, сообщают кипрские власти.