Конституцию Чили перепишет правая оппозиция

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Первая попытка изменить конституцию провалилась, предложенный проект был отвергнут чилийцами на референдуме

Разработкой новой конституции Чили займутся ультраправые. Это стало известно после оглашения результатов прошедшего в воскресенье голосования.

Консервативную Республиканскую партию поддержали более 35% избирателей, таким образом она получает 22 места из 50 в учредительном собрании, которому предстоит участвовать в разработке новой конституции Чили.

За альянс правых и правоцентристских партий "Безопасное Чили" было отдано более 21% голосов (11 мест). Правящую левую коалицию "Единство ради Чили" поддержали 28,5% избирателей, что обеспечило ей 17 мест.

Более 12,5 миллионов чилийцев (около 85% населения) пришли в воскресенье на избирательные участки, чтобы выбрать 50 членов из 350 кандидатов в Конституционный совет.

Это уже второй процесс переписывания основного закона страны. На референдуме в октябре 2020 года чилийцы проголосовали за изменение конституции. Предложение поддержали почти 80% избирателей. Большинство в первом созданном учредительном совете принадлежало левым и левоцентристским партиям.

Но в сентябре 2022 года первый предложенный ими проект был отвергнут на референдуме. В нем предполагалось ввести новые социальные права, в частности в области образования, здравоохранения и жилья, признать права коренных народов и даже право на аборт.

Учредительному собранию предстоит рассмотреть и доработать текст конституции, который подготовит комиссия из 24 экспертов, которых выбрали парламентарии. Референдум об одобрении нового текста основного закона страны планируется провести 17 декабря.

Сейчас в Чили действует конституция, принятая в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990).