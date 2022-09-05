Чилийцы проголосовали против проекта новой конституции

Чилийцы проголосовали против новой конституции. Подсчет голосов почти завершен: за предложенный правительством проект главного закона страны выступили лишь 38% жителей, против — 62%.

Явка на референдуме составила более 75%.

"Очень здорово, что Чили проснулась. Мы должны объединиться, потому что этот процесс нас всех разъединил. Он был сложным, и они не уважали наши решения", — говорит одна из празднующих жителей Сантьяго.

Новая конституция должна была заменить основной закон, принятый во времена диктатуры Пиночета: предполагалось, что обновленный документ легализует аборты, децентрализует политическую систему, подчеркнет право всех чилийцев на здравоохранение, жизнь в безопасных условиях и доступ к воде — в частности, запретит монополию на природные ресурсы.

"Решение чилийцев требует от наших институтов и политиков работать с большим усердием, налаживая диалог, с большим уважением и приверженностью, пока мы не подготовим предложение, которое вовлечет нас всех, вызовет уверенность, объединит нас как страну. Тогда максимализм, насилие и нетолерантность в отношении тех, кто думает иначе, будут ототдвинуты в сторону", — заявил президент Чили Габриэль Борич.

Правительство Чили начало разработку новой конституции после массовых протестов 2019 года. Годом позже около 80% чилийцев поддержали необходимость изменений в документе.