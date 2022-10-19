Беспорядки в честь третьей годовщины массовых протестов в Чили

Около трех десятков человек пострадали в результате беспорядков, которые начались во время демонстраций в честь третьей годовщины массовых протестов в Чили.

В столице Сантьяго протестующие забрасывали камнями полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

Основными требованиями манифестантов в 2019 году были улучшение уровня здравоохранения, образования, пенсий и зарплат, а также увеличение налогов для богатых.

Тогда в результате стычек с полицией погибли 33 человека, более 400 человек получили травмы. Также поступило более 3000 жалоб на нарушение прав человека в ходе полицейских репрессий.

Беспорядки привели к попыткам разработать проект новой конституции, но он был неожиданно отвергнут большинством чилийцев как слишком радикальный.

По случаю годовщины протестов президент страны Габриэль Борич призвал к диалогу.

В течение всех этих лет предпринимались усилия, я не намерен это отрицать, но мы еще не достигли реформ, которые бы устранили недостатки социальных прав чилийцев Габриэль Борич президент Чили

Несмотря на провал предложенного проекта конституции президент заявил, что его кабинет начнет работу над новым текстом основного закона с учетом нареканий населения.