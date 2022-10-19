Беспорядки в честь третьей годовщины массовых протестов в Чили

Беспорядки в честь третьей годовщины массовых протестов в ЧилиКомментарии
Около трех десятков человек пострадали в результате беспорядков, которые начались во время демонстраций в честь третьей годовщины массовых протестов в Чили.
В столице Сантьяго протестующие забрасывали камнями полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ и водометы.
Основными требованиями манифестантов в 2019 году были улучшение уровня здравоохранения, образования, пенсий и зарплат, а также увеличение налогов для богатых.
Тогда в результате стычек с полицией погибли 33 человека, более 400 человек получили травмы. Также поступило более 3000 жалоб на нарушение прав человека в ходе полицейских репрессий.
Беспорядки привели к попыткам разработать проект новой конституции, но он был неожиданно отвергнут большинством чилийцев как слишком радикальный.
По случаю годовщины протестов президент страны Габриэль Борич призвал к диалогу.
Несмотря на провал предложенного проекта конституции президент заявил, что его кабинет начнет работу над новым текстом основного закона с учетом нареканий населения.