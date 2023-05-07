Судан: враждующие стороны удалось усадить за стол переговоров

Эр-Рияд заявляет о надежде на прекращение боевых действий.

Представители армии Судана и «Сил быстрого реагирования» начали переговоры в Джидде. Об этом объявил МИД Саудовской Аравии. Диалог пытаются наладить Эр-Рияд и Вашингтон. Ранее они призывали к прекращению огня и добивались объявления перемирий, которые неоднократно нарушались.

Руководители суданской армии и «Сил быстрого реагирования» заявляли, что не желают договариваться друг с другом. Стороны согласились обсуждать лишь гуманитарную ситуацию, которая становится всё более тяжёлой.

Мы работаем по три смены в день, мы предоставляем всё возможное от машин скорой помощи и транспорта до больниц. Пострадавших, которыми мы занимаемся, конечно, очень много. Мухамед Ибрагим Мухамед инструктор Красного полумесяца Судана

Противостояние между армейским командованием и руководством военной группировки «Силы быстрого реагирования» переросло в вооружённый конфликт в середине апреля. По данным профсоюза врачей, в результате боевых действий убиты более 400 мирных жителей.