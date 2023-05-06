EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Судан

Представители суданской армии и спецназа должны начать переговоры в Саудовской Аравии

Access to the comments Комментарии
Хартум, Судан
Хартум, Судан   -  Авторское право  Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Правительства США и Саудовской Аравии подтвердили, что переговоры между суданской армией и Силами оперативной поддержки (спецназом) начнутся в субботу в саудовском портовом городе Джидда

Эр-Рияд и Вашингтон подтвердили, что переговоры между суданской армией и спецназом должны состоятся в субботу в Джидде. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося насилия в столице Судана Хартуме и других частях страны.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия призывают воюющие стороны к активному диалогу с целью прекращения конфликта. 

Столкновения между армией и спецназом в борьбе за власть начались в столице Судана Хартуме 15 апреля. 

С начала боев в стране погибли более 700 человек. Порядка 5000 получили ранения. Более 300  тысяч стали внутренне перемещенными лицами, свыше ста тысяч суданцев бежали в соседние страны.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рекомендует странам не возвращать беженцев в Судан из-за продолжающегося там насилия. 

По данным ЮНИСЕФ, только за первые 11 дней боев в Судане, около 200 детей стали жертвами конфликта. В организации подчеркивают, что это весьма неполные данные, собранные в крупных городах.  

С начала гражданской войны из Судана было эвакуировано более 5500 человек 102 национальностей.

Также по теме

Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями

Конфликт в Судане: бои продолжаются, несмотря на призывы к миру

На фоне текущего военного конфликта в Судане неизбежен гуманитарный кризис