Представители суданской армии и спецназа должны начать переговоры в Саудовской Аравии

Euronews

Правительства США и Саудовской Аравии подтвердили, что переговоры между суданской армией и Силами оперативной поддержки (спецназом) начнутся в субботу в саудовском портовом городе Джидда

Эр-Рияд и Вашингтон подтвердили, что переговоры между суданской армией и спецназом должны состоятся в субботу в Джидде. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося насилия в столице Судана Хартуме и других частях страны.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия призывают воюющие стороны к активному диалогу с целью прекращения конфликта.

Столкновения между армией и спецназом в борьбе за власть начались в столице Судана Хартуме 15 апреля.

С начала боев в стране погибли более 700 человек. Порядка 5000 получили ранения. Более 300 тысяч стали внутренне перемещенными лицами, свыше ста тысяч суданцев бежали в соседние страны.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рекомендует странам не возвращать беженцев в Судан из-за продолжающегося там насилия.

По данным ЮНИСЕФ, только за первые 11 дней боев в Судане, около 200 детей стали жертвами конфликта. В организации подчеркивают, что это весьма неполные данные, собранные в крупных городах.

С начала гражданской войны из Судана было эвакуировано более 5500 человек 102 национальностей.