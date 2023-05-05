Жертвами конфликта в Судане стали около 200 детей

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По данным ЮНИСЕФ, каждый час 7 детей гибнут или получают ранения

Около 200 детей стали жертвами конфликта в Судане лишь за первые 11 дней боёв и обстрелов. Об этом заявили в ЮНИСЕФ. Там подчёркивают, что это весьма неполные данные, собранные в крупных городах по данным врачей. Так что реальное число погибших детей может оказаться значительно больше. Представители ООН подчёркивают, что те места, где дети должны быть в безопасности — школы, больницы, дома — также постоянно подвергаются нападениям.

Джеймс Элдер, представитель ЮНИСЕФ:

«По полученным нами данным, 190 детей погибли и 1700 получили ранения. Если разделить эти данные на 11 дней, то выходит, что каждый час семь мальчиков или девочек гибли или получали ранения. Но это только те дети, которые добираются до медицинских учреждений».

В пятницу стало известно, что представители вооружённых сил и спецназа договорились о новом режиме прекращения огня, на 72 часа. В армии заявили, что ситуация в стране в целом стабильна, кроме нескольких районов столицы. Впрочем, представители обеих сторон публикуют противоречивую информацию о ходе столкновений.