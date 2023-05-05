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Судан

Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями

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Дым от взрывов над Хартумом, 4 мая 2023 года.
Дым от взрывов над Хартумом, 4 мая 2023 года.   -  Авторское право  AFP
 Alexander Kazakevich

Несмотря на объявленное семидневное перемирие и многочисленные посреднические инициативы, в Судане по-прежнему гибнут люди.

В США готовятся к "затяжному" конфликту в Судане, поскольку "обе стороны считают, что могут победить военным путём, и у них мало стимулов для того, чтобы сесть за стол переговоров" – с таким заявлением выступила директор американской разведки Эврил Хейнс.

Глава Белого Дома назвал продолжающиеся бои в Хартуме "трагедией" и пригрозил санкциями всем лицам, которые "угрожают миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократические преобразования и применяют насилие против гражданского населения".

По данным неправительственной организации ACLED, число жертв вооружённого конфликта между бывшими союзниками по военному перевороту генералами аль-Бурханом и Дагло приближается к 700. Более 5 тысяч человек получили ранения.

Как сообщили в ООН, по меньшей мере 115 тысяч суданцев были вынуждены покинуть страну.

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