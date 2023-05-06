Сербия хоронит жертв массовых расстрелов

В Сербии прошли похороны жертв двух массовых расстрелов: в школе Белграда и в сельской местности к югу от столицы. Они произошли с разницей в один день. Погибли 17 человек.

Похороны 10 жертв двух массовых расстрелов, приозшедших с разницей всего в день, прошли в Сербии. 17 человек погибли и более 20 были ранены в результате стрельбы в белградской школе, а также в сельской местности к югу от столицы в среду и в четверг. Большинство жертв - дети.

Стрелявшим в среду был 13-летний мальчик, открывший огонь по своим школьным товарищам. В четверг 20-летний мужчина убил 8 человек в двух деревнях.

Тысячи свечей зажжены в Белграде в знак скорби. Власти пообещали принять жёсткие меры, в том числе повысить безопасность в школах.