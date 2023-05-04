Сербия скорбит по убитым в школе детям

В Белграде люди скорбят по 8 убитым в школе детям и охраннику, которых застрелил 13-летний подросток.

По всему Белграду появились стихийные мемориалы: столица Сербии скорбит по восьмерым подросткам и охраннику, которые стали жертвами 13-летнего подозреваемого в убийстве.

Нападавший ранил еще 6 детей и учителя, после чего сдался полиции. Одна из преподавательниц школы, не назвавшая своего имени, говорит с трудом сдерживая слёзы:

_"Дети погибли. И не только. Этого не должно было случиться. Такое случается, но по-человечески мне их так жалко, и всё это ужасно".

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Говорит один из родителей, чей ребенок учится в школе, где произошла трагедия:

"Мне повезло, что мой ребенок жив. Но я снова ставлю себя на место тех родителей, которые потеряли своих детей навсегда. Я не знаю, что сказать. Это не в духе нашего общества, такое происходит впервые".

Юный возраст стрелка и сообщения о том, что он заранее планировал убийство, потрясли всех и вызвали общественную полемику о контроле над оружием и связанных с этим законах.

Президент Сербии Александр Вучич выступает с предложением целого ряда новых мер. Среди них - мораторий на владение и ношение оружия и ревизия всех уже выданных лицензий на оружие.

"В своих показаниях мальчик рассказал, что он все заранее спланировал, - рассказал президент Сербии Александр Вучич.- Он объяснил это настолько странным образом, что это невозможно передать людям, потерявшим своих детей".

Родителей мальчика задержала полиция. Предположительно, он использовал оружие отца, на которое у того была законная лицензия.

По данным недавнего исследования, Сербия занимает третье место в мире по количеству огнестрельного оружия на руках у населения: 39 единиц на 100 жителей. Власти говорят, что виной тому войны в бывшей Югославии в конце прошлого века.