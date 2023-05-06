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Италия

Берлускони готов "вернуться в бой"

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Видеообращение Сильвио Берлускони к делегатам съезда FI в Милане
Видеообращение Сильвио Берлускони к делегатам съезда FI в Милане   -  Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сделал своё первое публичное заявление из больницы. Он заявил о готовности продолжить политическую борьбу.

Через месяц после госпитализации бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сделал в субботу своё первое публичное заявление. В речи, записанной в больнице, он сказал, что "готов вернуться в бой", реорганизовав свою партию Forza Italia. 

Обращение Берлускони было адресовано делегатам съезда партии в Милане, куда он не смог поехать по болезни.

5 апреля 86-летний политик был доставлен в миланскую больницу Сан-Раффаэле с инфекцией лёгких, позже врачи обнаружили у него также хронический лейкоз.

Партия Forza Italia самая малочисленная в правящей коалиции. У неё есть место в сенате, но нет министерских портфелей.

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