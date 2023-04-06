Сильвио Берлускони болен лейкемией

Кроме лёгочной инфекции, из-за которой он был госпитализирован в среду, Сильвио Берлускони, как выяснилось, страдает также от лейкемии.

86-летний магнат и бывший премьер-министр Италии находится в реанимации в больнице Милана, его состояние стабильное. Врачи объявили, что он лечится от хронической фазы лейкоза, из-за чего был госпитализирован также в конце марта.

Берлускони — лидер партии "Вперёд, Италия!", консервативного формирования, входящего в правительственную коалицию. Из больницы экс-премьер призвал своих однопартийцев проявить "максимальную приверженность своим целям в парламенте, в правительстве и в партии".