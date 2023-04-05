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мир

Берлускони снова попал в больницу

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони   -  Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Здоровье Сильвио Берлускони ухудшается. Бывший премьер-министр Италии был госпитализирован в миланскую больницу в среду и находится в реанимации из-за дыхательной недостаточности. Его состояние стабильное. 

86-летний Берлускони трижды занимал пост премьер-министра. В последние годы его здоровье значительно ухудшилось: он перенёс операцию на сердце, преодолел рак простаты и часто посещал больницы после заражения COVID-ом и развития двусторонней пневмонии в 2020 году. Его последнее пребывание в больнице закончилось всего несколько дней назад.

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