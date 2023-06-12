Скончался Сильвио Берлускони

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Итальянские СМИ сообщили о смерти Сильвио Берлускони в миланской клинике "Сан-Раффаэле"

В Милане на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сообщает итальянская пресса.

Лидер партии "Вперёд, Италия" вернулся в миланскую клинику "Сан-Раффаэле" в прошлую пятницу после длительной 45-дневной госпитализации.

В последние годы его здоровье значительно ухудшилось. Он перенёс операцию на сердце, часто посещал больницы после заражения COVID-19. В апреле стало известно, что он болен лейкемией.