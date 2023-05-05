Зеленский призвал МУС привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину

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Президент Украины снова призвал привлечь Россию к ответственности за военные преступления. Украинские военные пытаются выяснить, что привело к выходу из строя беспилотника в небе над Киевом

Во время визита на нидерландскую авиабазу Состерберг Владимир Зеленский призвал Международный уголовный суд привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину.

Ранее в Гааге украинский лидер выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин "заслуживает быть осуждённым за преступные действия", и сделано это должно быть, по его словам, в столице международного права".

Работа ваших специалистов-криминалистов действительно помогает расследовать российские военные преступления и собирать необходимые доказательства, чтобы привлечь их к главному: к правосудию. Все это приближает нашу победу, нашу общую победу Владимир Зеленский президент Украины

В марте МУС выдал ордер на арест Путина за военные преступления, посчитав, что он несет личную ответственность за незаконный вывоз детей из Украины.

На Киев уже вторую ночь продолжаются воздушные налеты. Россия обвиняет Украину и ее западных союзников в совершенной атаке беспилотников на Кремль.

Украинские ВВС заявили, что были вынуждены сбить один из своих собственных беспилотников, который потерял управление над столицей в четверг вечером. Падение одного из фрагментов привело к пожару в торговом центре.

Тем временем в Москве идут репетиции главного военного парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Российские власти заявили, что он не будет отменен, несмотря на недавний инцидент с беспилотниками. И, как ожидается, на нем будет присутствовать Владимир Путин.