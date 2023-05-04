Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина действовала по указанию из Вашингтона, атаковав Кремль беспилотниками. В США ответили, что Песков лжет, а нападение могло быть инсценировано самой Россией.

Россия обвинила США в организации атаки беспилотников на Кремль в ночь на третье мая. Российские власти считают, что это был спланированный теракт и покушение на президента Путина.

Киев отрицает свою причастность к нападению, а в Вашингтоне предположили, что оно могло быть инсценировано самой Россией, чтобы оправдать новые удары по Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления о непричастности к атаке Киева и Вашингтона "смехотворными".

"Такие решения, определение целей, средств и так далее, это все диктуется Киеву из Вашингтона", - сказал Песков.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в эфире телеканала MSNBC Джон Кирби в ответ заявил, что "Песков лжет", подчеркнув, что США "не диктуют украинцам условия, на которых они должны защищаться или проводить операции".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предположил, что случившееся может привести к новой волне мобилизации в России.

"Мы призываем Россию не использовать это предполагаемое нападение как предлог для эскалации конфликта. Нас беспокоит, какие ресурсы она может задействовать для того, чтобы оправдать новую мобилизацию, больше нападений на Украину", - сказал Боррель.

Ночью 4 мая с беспилотник атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор граничащей с Украиной Ростовской области. Россия нанесла удары по Киеву, Одессе и Запорожью. Более 20 городов России отменили парады в честь Дня Победы из соображений безопасности.