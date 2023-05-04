Зеленский призывает к «полномасштабному правосудию»

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Необходимо создать полномасштабный трибунал для расследования российский преступлений. Об этом президент Украины заявил в Гааге

Международное сообщество должно создать специальный трибунал для расследования российский военных преступлений. Об этом президент Украины заявил в Гааге — в городе, где расположен Международный уголовный суд.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Сила свободы и сила закона должны обеспечивать справедливость, а не гибридные обещания вместо прав человека, настоящей свободы. Не гибридная безнаказанность и символические формальности, а полномасштабное правосудие».

Кроме того, Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о потенциальном вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Так или иначе мы реалисты, мы понимаем, что мы не окажемся в НАТО во время войны. Но во время войны мы хотим получить очень ясное сообщение о том, что мы окажемся в НАТО после войны».

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

«Россия не может выиграть эту войну и должна быть привлечена к ответственности за все преступления агрессии и несправедливость, которую она изо дня в день причиняла народу Украины в этой ужасающей войне».

В марте было объявлено, что в Гааге к лету должен начать работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины: предполагается, что этот орган и станет переходным на пути создания полномасштабного международного трибунала.