Потерявший управление украинский беспилотник "Байрактар" был сбит над Киевом

"В Киевской области во время планового полета потерял управление беспилотник Bayraktar TB2", – сообщило командование ВС. Было принято решение уничтожить его.

Силы украинских ПВО в четверг вечером сбили в небе над центром Киева беспилотный летательный аппарат.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что это был потерявший управление украинский беспилотник Bayraktar.

«В Киевской области во время планового полета потерял управление беспилотник Bayraktar TB2», – говорится в заявлении. - Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!»

Там добавили, что, вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. Пострадавших нет.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы возник пожар на первом этаже четырехэтажного торгового центра.

По его словам, взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров. Пожар на месте падения обломков БПЛА был оперативно потушен.