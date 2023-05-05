Массовое убийство в Сербии: Вучич призвал "разоружить страну"

Euronews

После двух подряд массовых убийств, власти Сербии задумываются об изменениях в законодательстве

Сербская полиция назвала имя человека, задержанного после второго за три дня массового убийства, произошедшего в стране. 21-летнего мужчину зовут Урош Блазич. Предполагается, что он убил своих родственников, а затем открыл стрельбу из машины в городке Младеновац, убив 8 человек и ранив 14.

Его мотивы пока неизвестны. Но нападение уже было названо "террористическим актом". Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие и "практически разоружить Сербию".

Александр Вучич, президент Сербии

«Это новое массовое злодейское нападение, последовавшее за нападением на наших детей, было случайным образом нацелено на любого, кто случайно оказался рядом, занимаясь своими делами. Это нападение на всю нашу страну, и каждый гражданин чувствует это».

Власти Сербии задумываются о серьёзных изменениях в законодательстве. На руках у населения множество оружия, оставшегося со времён балканских войн, но подобные трагедии в стране случаются крайне редко.

Боян Бркич, Euronews Сербия:

«В первый день национального траура по восьми детям, которые стали жертвами стрельбы в белградской школе 48 часов назад, Сербия снова была вынуждена скорбеть. Трагедия, произошедшая прошлой ночью, в отличие от стрельбы в школе, имеет прецеденты в истории Сербии, подобные массовые убийства происходили в сербских деревнях даже в новейшей истории. Но сам факт того, что за столько дней произошло два массовых убийства, вызвал множество вопросов и вызвал интенсивные и эмоциональные дебаты о законах Сербии об оружии, оружейной культуре и общем состоянии страны».