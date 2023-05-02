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На фоне военного конфликта в Судане начались грабежи и мародёрство. Из страны, по данным ООН, уже уехали 334 тысячи человек. Гуманитарная катастрофа в регионе неизбежна.

Люди пытаются спастись от насилия в Судане.

По данным структур ООН, в результате боевых действий не менее 334 000 человек были вынуждены покинуть страну.

Десятки тысяч пересекли границу соседних государств, бежав в Египет, Чад, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и Эфиопию.

По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Судан могут покинуть до 800 000 человек.

Предупреждения о перспетиве "катастрофического" гуманитарного кризиса звучат всё чаще.

Пол Диллон, пресс-секретарь Международной организации по миграции:

_"Сейчас мы наблюдаем перемещение населения в 14 из 18 штатов. Около 72%, примерно 240 тысяч этих новых перемещенных лиц зарегистрированы лишь в западном и южном Дарфуре".

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Ожесточенные бои между конкурирующими генералами продолжаются в Судане третью неделю, счёт убитых и раненых идёт на тысячи.

В городах, где продолжается вооруженный конфликт, начались грабежи и мародёрство. На снимках, опубликованных 2 мая, видно, как вооруженные люди выходят с большими белыми сумками из отделения Банка Хартума во втором по размеру городе Судана Омдурмане.

Рассказывает житель Хартума Ахмед эн-Нур Фадлулмелва:

"Египетский владелец этого здания уехал к себе домой и доверил его мне. Пришли воры и забрали все: телевизоры, золото, компьютеры. Это не тот Судан, который мы знаем."

В МИД РФ заявили, что несмотря на эвакуацию из страны более 200 граждан России и её сателлитов, работа посольства в Хартуме будет продолжена.