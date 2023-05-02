Судан: воюющие генералы готовы к переговорам на фоне возобновления боёв

Euronews

Враждующие стороны готовы отправить своих представителей на переговоры, которое могут пройти в Саудовской Аравии или Южном Судане. Тем временем, в ООН прогнозируют, что страну могут покинуть более 800 тысяч человек

Звуки выстрелов и черный дым в небе над Хартумом.

В Судане с новой силой возобновились боевые действия, несмотря на продленное накануне перемирие.

Тем не менее, по словам спецпосланника генсека ООН Волкера Пертеса, суданские воюющие генералы согласились направить своих представителей на переговоры, среди возможных мест проведения - Саудовская Аравия или Южный Судан.

Между тем Всемирная продовольственная программа возобновила работу в Судане, поскольку боевые действия между враждующими сторонами вынуждают миллионы людей голодать.

Ожидается, что распределение продовольствия начнется снова, но только в тех местах, где обеспечен гуманитарный доступ.

В свете углубляющегося гуманитарного кризиса ООН направляет в Судан своего представителя для координации оказания помощи населению.

У людей, оказавшихся в ловушке из-за боевых действий в столице, заканчиваются запасы продовольствия и пресной воды.

В то же время продолжается эвакуация иностранных граждан, Россия направила в Судан четыре самолета ИЛ-76 для вывоза более 200 человек — сотрудников российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и членов их семей, граждан РФ, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств.

При этом посольство РФ практически в полном составе осталось в Судане и продолжает работу.

У суданцев такой привилегии нет, они вынуждены бежать через все границы, до которых могут добраться самостоятельно.

По данным ООН, в соседних странах уже находятся более 70 тысяч человек, но это число далеко не окончательное — ожидается, что покинуть страну могут более 800 тысяч человек.