Зона неопредленности: ВВП стран с единой валютой сократился на 11,8%

Пандемия коронавируса - основной источник неопределенности для мировой экономики. Об этом говорится в бюллетене Европейского центрального банка. По данным финансового регулятора ЕС, ВВП еврозоны во втором квартале снизился на 11, 8%. В третьем квартале показатели могут улучшиться, полагают эксперты, но не достигнут докризизисного уровня.

ЕЦБ решил поддержать финансовые институты еврозоны, выпустив целевые ссуды для сверхдешевого кредитования банков под отрицательную ставку - в минус 1% . Всего 338 банков получили 174,5 миллиарда евро.

В ЕЦБ считают, что во время коронавирусного кризиса эти трехлетние кредиты являются основным инструментом стабилизации экономики. По сути регулятор субсидирует банки, чтобы они кредитовали компании и население, и таким образом стимулировали экономическую активность и создание рабочих мест.

В августе инфляция в еврозоне, по данным Eurostat, ушла в минус и составила - 0,2% в годовом выражении.