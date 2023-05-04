Зеленский: "Мы не нападаем на Путина или Москву. Мы сражаемся на нашей территории"

Несколько украинских городов, в том числе Киев, подверглись атаке беспилотников и ракетным ударам. Президент Зеленский отвергает обвинения Москвы в причастности к налету на Кремль.
Минувшей ночью несколько регионов Украины подверглись атаке дронов и ракетными ударам, в том числе Киев. Взрывы также звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске и Одессе.
Как заявляют в Киевской городской военной администрации, все российские дроны-камикадзе и ракеты над столицей были уничтожены силами ПВО.
После опубликованных кадров атаки дронов на Кремль от Москвы ожидали ответа. Российские власти назвали это спланированной террористической атакой и покушением на президента, возложив ответственность за налеты на Киев. Последний отрицает свою причастность к инциденту.
Союзники Украины старались не использовать провокационные высказывания в ответ на заявления Москвы.
Украинский президент Владимир Зеленский во время необъявленного визита в Финляндию отверг обвинения Кремля.
Инцидент с налетом беспилотников на Кремль только повысил напряженность между двумя враждующими сторонами.
Накануне массированному российскому удару подверглись южные украинские города.
В результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне и области погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Среди жертв сотрудники и посетители гипермаркета.
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