Массированный удар по Херсону

Euronews

Российская армия нанесла массированный удар по объектам в Херсоне и области, есть погибшие и раненые.

Не менее 18 человек погибли в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне и области. Свыше 20 человек получили ранения. Среди погибших - работники энергетического предприятия, чинившие электросети после очередной российской атаки, а также сотрудники и посетители единственного открытого гипермаркета в Херсоне.

Обстрелу подвергся железнодорожный вокзал. Жителей города просят не выходить на улицу.

Ракетный удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в Запорожье, разрушены жилые дома.

По данным Министерства обороны Украины, российские войска обстреляли 10 областей Украины, из различных видов оружия были нанесены удары по 146 населенным пунктам, поражено 117 объектов инфраструктуры.

Между тем в еще одном приграничном районе России произошел взрыв - из-за падения беспилотника начался пожар на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края.

Накануне в результате взрыва в Брянской области сошли с рельсов локомотив и несколько грузовых вагонов.