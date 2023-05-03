Налёт на Кремль: Киев отрицает свою причастность

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В ночь на среду два БПЛА взорвались над куполом Сенатского дворца. Путин не пострадал, поскольку находился в Ново-Огарёво

«Спланированной террористической акцией и покушением на президента» назвали российские власти предполагаемую атаку беспилотников на Кремль. В ночь на среду два аппарата с интервалом в 16 минут взорвались у купола Сенатского дворца. Сам Владимир Путин находился в это время в резиденции в Ново-Огарёво.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

«Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка. Это целиком и полностью их прерогатива».

Ответственность за налёты в Москве возложили на украинские власти. В Киеве же категорически отрицают свою причастность к произошедшему и называют атаку «российской постановкой», направленной на подготовку масштабной провокации.

Михаил Подоляк, советник президента Украины:

«Что касается дронов над Кремлём: всё довольно прозрачно и всё довольно понятно, но я всё же скажу: во-первых, безусловно, Украина не имеет к этому никакого отношения, поскольку никакого военного смысла в таких действиях нет».

В Кремле подчеркнули, что не будут из-за атаки отменять запланированный на 9-е мая парад на Красной площади, и что Владимир Путин также примет в нём участие.