В Англии проходят региональные и муниципальные выборы

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Тестом для правящих консерваторов во главе с Риши Сунаком называют наблюдатели нынешние региональные выборы в Англии

Жителям Англии предстоит решить сегодня, кто будет представлять их на региональном и муниципальном уровнях. В 7 утра (9.00 мск) открылись избирательные участки.

На кону судьба восьми тысяч мандатов в 230 местных советах, состав 152 из них будет переизбран полностью.

Для правящих консерваторов во главе с Риши Сунаком нынешнее волеизъявление граждан станет серьезной проверкой на прочность - в будущем году предстоят всеобщие выборы. На нынешних тори защищают 3 370 мандатов, оппозиционные лейбористы - 2 100, либеральные демократы - 1 200. 817 политиков избирались на прошлых выборах в качестве независимых кандидатов.

На сегодняшний день тори полностью контролируют работу 82 местных советов, Лейбористская партия - 49, "Либеральные демократы" - 17. В 78 местных органах ни у одной из партий не было полного контроля.

Результаты выборов покажут доверие избирателей не только к правительству Сунака, который занял пост премьера в октябре 2022 года на фоне партийного кризиса и ряда громких скандалов. Лидер лейбористов Кир Стармер надеется не только подтвердить результаты последних опросов, которые показывают преимущество левоцентристов, но и усилить позиции.

В случае с нынешним плебисцитом данные опроса, проведенного с 21 по 24 апреля компанией Ipsos, показали, что больше половины респондентов (55 %) уверены в том, что именно тори потеряют мандаты.