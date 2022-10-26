Британская оппозиция требует досрочных выборов после назначения Сунака

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые выступил перед оппозицией в Палате общин в качестве главы правительства. На следующий день после смены кабинета министров лидер Лейбористской партии Кир Стармер потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он с возмущением говорил, что из-за отказа конкурентов Сунака от борьбы судьба правительства была решена лишь одним комитетом консерваторов:

«Даже его однопартийцы знают, что он не представляет трудящихся. Вот почему единственный раз, когда он участвовал в конкурентных выборах, он потерпел поражение от бывшего премьер-министра. Так почему бы ему не узнать это на практике, почему бы не дать трудящимся выразить своё мнение, почему бы не назначить всеобщие выборы?»

Риши Сунак в ответ заявлял, что пользуется мандатом, который его партия получила в результате победы на выборах в 2019 г.

«Наш мандат основан на манифесте, благодаря которому мы были избраны. Я напомню, что уже прошли выборы, которые мы выиграли, а они проиграли. В мандате говорится, об укреплении системы здравоохранения, улучшении школ, безопасности на улицах, контроле за нашими границами и повышении уровня жизни, – вот мандат, который я и это правительство реализуем для британцев».

Своей миссией на посту лидера консерваторов и главы правительства Риши Сунак называет восстановление доверия избирателей как к его партии, так и к государственным институтам после скандалов, обернувшихся досрочной сменой уже двух консервативных кабинетов министров.