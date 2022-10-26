English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Британская оппозиция требует досрочных выборов после назначения Сунака

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Риши Сунак на дебатах в Палате общин 26 октября 2022
Риши Сунак на дебатах в Палате общин 26 октября 2022   -   Авторское право  Jessica Taylor/UK Parliament via AP

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые выступил перед оппозицией в Палате общин в качестве главы правительства. На следующий день после смены кабинета министров лидер Лейбористской партии Кир Стармер потребовал провести досрочные парламентские выборы. Он с возмущением говорил, что из-за отказа конкурентов Сунака от борьбы судьба правительства была решена лишь одним комитетом консерваторов:

«Даже его однопартийцы знают, что он не представляет трудящихся. Вот почему единственный раз, когда он участвовал в конкурентных выборах, он потерпел поражение от бывшего премьер-министра. Так почему бы ему не узнать это на практике, почему бы не дать трудящимся выразить своё мнение, почему бы не назначить всеобщие выборы?»

Риши Сунак в ответ заявлял, что пользуется мандатом, который его партия получила в результате победы на выборах в 2019 г.

«Наш мандат основан на манифесте, благодаря которому мы были избраны. Я напомню, что уже прошли выборы, которые мы выиграли, а они проиграли. В мандате говорится, об укреплении системы здравоохранения, улучшении школ, безопасности на улицах, контроле за нашими границами и повышении уровня жизни, – вот мандат, который я и это правительство реализуем для британцев».

Своей миссией на посту лидера консерваторов и главы правительства Риши Сунак называет восстановление доверия избирателей как к его партии, так и к государственным институтам после скандалов, обернувшихся досрочной сменой уже двух консервативных кабинетов министров.