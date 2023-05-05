Местные выборы в Англии: консерваторам прочат сокрушительное поражение

Согласно первым результатам, правящая партия терпит поражение по меньшей мере в 8 избирательных округах. Итоги выборов будут подведены к концу дня.

В Англии, где накануне прошли местные выборы, идёт подсчёт голосов избирателей.

Согласно опросам, правящие консерваторы могут потерять около тысячи мандатов в местных органах самоуправления. За ночь была обработана лишь четверть бюллетеней, и первые результаты подтверждают эти прогнозы.

По состоянию на 7 утра лейбористы вырвали у соперников больше сотни мест и получили контроль над советами Плимута, Сток-он-Трента и Мидуэй.

Либерал-демократы заявили о победе в Виндзоре и Мейденхеде, последний в парламенте на протяжении 26 лет представляет бывший премьер тори Тереза Мэй.

"Зелёные" также улучшили свои позиции по сравнению с предыдущей кампанией в 2019 году.

В правительстве заявили, что "разочарованы" первыми результатами, но не видят "признаков восстановления "Красной стены" из округов, исторически тяготящих к левоцентристам.

Как отмечает Sky News, об окончательных итогах выборов будет объявлено в Йорке в 20:00.

Выборы в Северной Ирландии назначены на 18 мая.