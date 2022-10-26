Риши Сунак обещает исправить "ошибки" и принятие "сложных решений"

В свой первый день на посту премьер-министра Риши Сунак пообещал руководить страной на основе "честности и подотчетности".

Третий за этот год и пятый за последние шесть лет глава британского правительства заявил, что его кабинет постарается исправить "ошибки" его предшественницы Лиз Трасс и предупредил о предстоящих "трудных решениях".

Я поставлю экономическую стабильность и доверие во главу угла этого правительства. Это будет означать принятие сложных решений Риши Сунак премьер-министр Великобритании

С приходом Сунака восстановления стабильности ждут не только в самой Великобритании, но и на международной арене.

Лейтмотив поздравлений со всего мира — надежда на продолжение совместной работы без резкой смены курса.

Президент Франции ожидает от нового британского премьера единых усилий по урегулированию актуальных проблем - в частности войны в Украине и ее последствий для Европы и всего мира.

Владимир Зеленский после разговора с Сунаком убедился в полной поддержке перед лицом российской агрессии.

В то время как первый министр Шотландии Никола Стерджен искала взаимного уважения - больше, чем она получила от Лиз Трасс, которая даже не позвонила ей.

Несмотря на несколько неожиданных решений, новый кабмин был назван "возвращением опытных рук на высшие посты" и выглядит как попытка Сунака умиротворить оба крыла разделенной Консервативной партии.

Старясь сохранить финансовую стабильность, он не стал менять главу минфина в лице Джереми Ханта, а в целях преодолеть раскол с бывшими сторонниками Бориса Джонсона, оставив на посту министра иностранных дел Джеймса Клеверли и Бена Уоллеса — на посту министра обороны.