Коронация: кто заплатит за торжества?

В преддверии коронации Карла III многие в Великобритании критикуют запланированные пышные торжества на фоне резкого роста цен на продукты питания и энергию - ведь и расходы на церемонию лягут на плечи налогоплательщиков

В субботу в Великобритании состоится коронация короля Карла III и королевы Камиллы - первая за последние 70 лет.

Страна готовится к этому событию: запланировано трехдневное празднование, включающее уличные гуляния и грандиозное шествие.

Но многих волнует вопрос: сколько это будет стоить и кто за это заплатит?

Коротко ответить сложно.

Как и в случае с юбилеями и другими подобными торжествами, общая стоимость становится известна лишь спустя месяцы и даже годы после события.

Но организаторы мероприятия подсчитали, что коронация обойдется примерно в 113 миллионов евро, а поскольку это государственная церемония, расходы ложатся на налогоплательщиков.

Коронация покойной королевы Елизаветы стоила 1,5 миллиона фунтов в 1953 году - это эквивалентно 56 миллионам евро в сегодняшних деньгах.

Более высокая цена коронации Карла в основном связана с безопасностью, особенно когда речь идет о потенциальных террористических атаках - что не было такой большой проблемой в 50-е годы.

Но поскольку Великобритания страдает от кризиса стоимости жизни с резким ростом цен на продукты питания и энергию, а также от волны забастовок, люди в социальных сетях критикуют королевскую семью за организацию пышного мероприятия.

Корона объяснила, что король Карл с пониманием относится к этим мнениям и решил сократить торжества.

Церемония будет короче, чем у его матери - она продлится от 90 минут до 2 часов, а не 3 часа, как у королевы Елизаветы.

Карл также приглашает меньше людей: около 2200 высокопоставленных лиц и иностранных лидеров по сравнению с более чем 8200 гостями, которые присутствовали на церемонии коронации королевы Елизаветы в 1953 году.

Король также выберет военную форму вместо сшитого на заказ и очень дорогого наряда для коронации.

Но для некоторых этого явно недостаточно. Грэм Смит, генеральный директор антимонархической группы Republic, назвал коронацию "дорогой пантомимой" и ожидает, что она будет стоить не менее 280 миллионов евро.

Но для некоторых роялистов - это вполне стоит того. Они утверждают, что всемирные телевизионные права на церемонию покроют расходы, а туристы, приезжающие на коронацию, помогут экономике страны.

По данным консалтинговой компании Brand Finance, свадьба Уильяма и Кейт принесла более 1,5 млрд евро экономике Великобритании только в 2018 году.