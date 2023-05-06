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мир

Карл III официально стал королём Британии

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Коронация Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне
Коронация Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне   -  Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Британский монарх Карл III коронован вместе со своей супругой Камиллой. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве.

"Боже, храни короля!"  -  британский монарх Карл III был коронован в субботу через восемь месяцев после смерти его матери королевы Елизаветы II. 

Торжественная религиозная церемония прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Её кульминацией стал тот момент, когда архиепископ Кентерберийский возложил на голову 74-летнего Карла корону Святого Эдуарда из чистого золота с рубинами. Наследник престола принц Уэльский Уильям, встав на колени, присягнул отцу на верность.

Вслед за супругом была  также благословлена и коронована 75-летняя Камилла, вторая жена Карла Третьего. Коронационное шествие с учатием сотен военнослужащих армии, флота и Королевских ВВС прошло от Букингемского дворца мимо Трафальгарской площади и Даунинг-стрит до Вестминстерского аббатства, а затем тем же двухкилометровым маршрутом обратно. 

Моросящий дождь не охладил энтузиазм миллионов британцев и туристов, съехавшихся в Лодон со всего мира, чтобы стать свидетелями этого события.

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