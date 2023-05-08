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Великобритания

День "Большой помощи" после коронации

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Риши Сунак готовит благотворительный обед
Риши Сунак готовит благотворительный обед   -  Авторское право  Geoff Pugh/Geoff Pugh for the Telegraph
 Euronews

Британцев призвали присоединиться к различным общественным и благотворительным проектам, покровителем многих из которых является монарх.

Волонтерство стало темой последнего дня празднования коронации британского монарха Карла III. Понедельник объявлен нерабочим днем. Жителей страны в день "Большой помощи" призвали присоединиться  к различным общественным и благотворительным проектам, покровителем многих из которых является монарх.

В обеденном клубе для пожилых людей премьер-министр Риши Сунак поработал на кухне. 

Премьера попросили прокомментировать аресты участников антимонархических протестов в день коронации.

"Полиция в оперативном плане независима от правительства, они будут принимать решения, основываясь на том, что они считают лучшим. И на самом деле я благодарен полиции и всем, кто сыграл свою роль в том, что эти выходные прошли так хорошо, так успешно и так безопасно. Это были экстраординарные усилия многих людей, и я благодарен им за всю их тяжелую работу", — заявил Риши Сунак. 

Столичная полиция сообщила, что более 50 человек были задержаны за нарушение общественного порядка, в том числе шестеро членов антимонархической группы "Руспублика", устроивших акцию протеса.

Критики назвали аресты драконовским ответом на мирные демонстрации.   

По данным последних соцопросов, около 70 %  британцев заявили , что не примут участие в мероприятиях, связанных с коронацией.

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