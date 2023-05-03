"Техасский" стрелок арестован после звонка в ФБР

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Полиция арестовала подозреваемого в убийстве пяти человек под Хьюстоном и передаст обещанное вознаграждение сообщившему информацию о нем ФБР

Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти своих соседей в перестрелке под Хьюстоном в пятницу, арестован. Франциско Оропеса, 38 лет, был задержан в городе Кат-энд-Шот, штат Техас. По словам шерифа, его обнаружили в доме спрятавшегося "под каким-то бельем".

Полиция считает, что Оропеса убил соседей после спора: они были недовольны тем, что он тренировался в стрельбе из полуавтоматической винтовки AR-15 в своем дворе.

Все жертвы были из Гондураса, среди них - девятилетний ребенок. МИД латиноамериканской страны уже сообщило об их идентификации.

Подозреваемый был арестован после того, как в ФБР поступило сообщение на "горячую линию". Представители ведомства накануне вечером поблагодарили звонившего "за храбрость" на пресс-конференции и подтвердили, что арест был произведен через час после получения сообщения.

Власти передадут позвонившему обещанное вознаграждение в размере 80 000 долларов за информацию, которая помогла арестовать злоумышленника.