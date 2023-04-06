Полицейские из США и Европы ликвидировали рынок в даркнете, где торговали похищенными данными

Полицейские из Европы и США ликвидировали теневую интернет-платформу, где продавали украденные учетные данные пользователей со всего мира.

В рамках операции Cookie Monster произведено около 120 арестов, более 200 обысков и почти 100 "превентивных мероприятий", сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании.

Операция против Genesis Market проводилась при участии сотрудников полиции и спецслужб почти двух десятков стран, включая Нидерланды.

"Этим масштабным расследованием руководит ФБР. Известно о более чем двух миллионах жертв. Украдены не только учетные данные, но и цифровые отпечатки пальцев", - говорит Рубен ван Валь, сотрудник нидерландской полиции по борьбе с киберпреступностью.

Полицейские предполагают, что за пять лет с момента своего создания сервис Genesis Market предоставил пользователям доступ к данным с более чем полутора миллионов компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Следователи называют сеть "универсальным магазином для хакеров", которая рекламировалась на нескольких, преимущественно русскоязычных, даркнет-форумах.

Расследование в отношении Genesis Market, отметили в ФБР, продолжается.