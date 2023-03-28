США: полиция показала кадры нападения на школу в Нэшвилле

Полиция США обнародовала видеокадры, на которых запечатлена стрельба в христианской начальной школе в Нэшвилле, в штате Теннесси. По данным правоохранительных органов, нападение совершила 28 летняя Одри Хейл, которая идентифицировала себя как трансгендера. Сообщается, что в детстве она училась в этой школе. Полицейские застрелили её во время штурма.

Погибли трое взрослых и трое детей — всем несовершеннолетним было по девять лет. После случившейся трагедии президент США Джо Байден вновь призвал Конгресс принять закон о запрете штурмового оружия.

Американский лидер назвал стрельбу в школах "душераздирающей" и "худшим семейным кошмаром".

Джо Байден, президент США: "Мы должны делать больше, чтобы остановить насилие с применением огнестрельного оружия. Это разрывает наши сообщества на части, разрывает душу этой нации. И мы должны сделать больше, чтобы защитить наши школы, чтобы они не превратились в тюрьмы".

В школе, подвергшейся нападению, обучается около 200 учеников. В знак скорби по погибшим в Нэшвилле во всей стране на официальных зданиях до 31 марта будут приспущены флаги.

По данным исследовательской группы "Архив насилия с применением огнестрельного оружия", трагедия в Нэшвилле стала 129 случаем массовой стрельбы в США за текущий год.