Второй подряд подрыв товарного поезда в Брянской области

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В результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области с рельсов сошел грузовой поезд. Украинские военные завершают подготовку к контрнаступления. Россия увеличивает производство высокоточного оружия

В Брянской области второй день подряд в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сходит грузовой поезд. О пострадавших не сообщалось.

Как заявили в РЖД, сход 20 из 70 вагонов товарного состава произошел из-за "незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта".

В приграничном с Украиной регионе совершено уже несколько предполагаемых актов саботажа, в которых российские власти обвиняют проукраинских активистов.

Напряженность в этом районе нарастает, поскольку Украина завершает подготовку планов контрнаступления против российских войск.

Украинские военные обещают не сдавать восточный город Бахмут, где уже больше полугода идут ожесточенные бои.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с высшим военным руководством, что российские войска "ведут активные действия" по всей линии фронта.

Он также отметил, что вооруженные силы России в этом году уже получили достаточно боеприпасов для нанесения "эффективного огневого поражения" противнику.

При этом министр призвал в кратчайшие сроки удвоить объемы производства высокоточного оружия и боеприпасов.

Тем временем Кремль опроверг оценки США, согласно которым российские военные потеряли 100 000 человек за последние пять месяцев, включая 20 000 погибшими. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эти цифры были "взяты с потолка".