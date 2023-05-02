EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Украина

Белый дом: "Российское наступление на Бахмут провалилось"

Access to the comments Комментарии
Украинский военный стреляет из РПГ во время тренировки возле Угледара, Донецкая область
Украинский военный стреляет из РПГ во время тренировки возле Угледара, Донецкая область   -  Авторское право  Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

По мнению Вашингтона, Россия несет огромные потери под Бахмутом и наступление за стратегически важный город "застопорилось" и "провалилось"

Украинские солдаты копают траншеи под Бахмутом, но работа регулярно прерывается. Войска находятся под почти постоянным российским обстрелом.

При этом США утверждают, что наступление Москвы на Бахмут "застопорилось" и "провалилось".

По оценкам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине российские военные понесли огромные потери.

Но только с декабря, по нашим оценкам, Россия потеряла более 100 000 человек, включая более 20 000 убитых в бою. Почти половина из них - бойцы "Вагнера", большинство из которых - российские заключенные, брошенные в бой в Бахмуте без достаточной боевой подготовки, военного руководства или какого-либо организационного командования и управления
Джон Кирби
представитель Совета нацбезопасности США

Российские власти в Брянской области разыскивают виновных в подрыве участка железнодорожного пути, в результате которого сошел с рельсов белорусский грузовой поезд, перевозивший топливо и строительные материалы.

Граничащий с Украиной регион подвергается спорадическим трансграничным обстрелам и атакам беспилотников.

В результате последнего инцидента в марте погибли 2 человека, российские власти связывают его с работой украинских диверсантов.

В то же время в Санкт-Петербурге люди возложили цветы к памятнику украинского писателя Тараса Шевченко в память об украинцах, погибших в результате российских ракетных ударов с прошлой пятницы в Умани, Киевской области и Днепра.

Также по теме

Похороны жертв российского обстрела в Умани

Окопы под Бахмутом... и под обстрелом

Российские ракеты вновь ударили по Украине, подрыв путей в Брянской области