Белый дом: "Российское наступление на Бахмут провалилось"

Euronews

По мнению Вашингтона, Россия несет огромные потери под Бахмутом и наступление за стратегически важный город "застопорилось" и "провалилось"

Украинские солдаты копают траншеи под Бахмутом, но работа регулярно прерывается. Войска находятся под почти постоянным российским обстрелом.

При этом США утверждают, что наступление Москвы на Бахмут "застопорилось" и "провалилось".

По оценкам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине российские военные понесли огромные потери.

Но только с декабря, по нашим оценкам, Россия потеряла более 100 000 человек, включая более 20 000 убитых в бою. Почти половина из них - бойцы "Вагнера", большинство из которых - российские заключенные, брошенные в бой в Бахмуте без достаточной боевой подготовки, военного руководства или какого-либо организационного командования и управления Джон Кирби представитель Совета нацбезопасности США

Российские власти в Брянской области разыскивают виновных в подрыве участка железнодорожного пути, в результате которого сошел с рельсов белорусский грузовой поезд, перевозивший топливо и строительные материалы.

Граничащий с Украиной регион подвергается спорадическим трансграничным обстрелам и атакам беспилотников.

В результате последнего инцидента в марте погибли 2 человека, российские власти связывают его с работой украинских диверсантов.

В то же время в Санкт-Петербурге люди возложили цветы к памятнику украинского писателя Тараса Шевченко в память об украинцах, погибших в результате российских ракетных ударов с прошлой пятницы в Умани, Киевской области и Днепра.