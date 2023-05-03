Стрельба в белградской школе: нападение было спланировано

Белградский школьник, застреливший восемь одноклассников и охранника, спланировал нападение. Он намеревался убить не менее 16 человек.

13-летний подросток, застреливший восемь учеников и охранника школы в Белграде, арестован.

По данным полиции, он ворвался в класс и открыл огонь из пистолета, принадлежащего его отцу.

В результате нападения были также ранены шесть учащихся и один учитель.

Источник близкий к следствию рассказал, что молодой человек сам вызвал полицию после стрельбы. О мотивах нападения пока не сообщается, но известно, что оно было спланировано заранее. У нападавшего был список с именами 16 учащихся, которых он собирался убить.

Семь из восьми погибших - девочки.

Граждане Сербии выражают свой шок в социальных сетях после новостей, которые они услышали сегодня утром, и пытаются понять, что произошло.

Несмотря на то, что Сербия является одной из самых вооруженных в мире, в истории страны никогда раньше не было стрельбы в школах.

Все пытаются получить ответ на вопрос, что побудило 14-летнего подростка войти в класс и открыть огонь по своим одноклассникам и учителям?

Сейчас ответа на этот вопрос нет. В социальных сетях появились предположения, что причиной послужили издевательства, но мы не узнаем об этом наверняка, пока не закончится расследование.