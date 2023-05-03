Подросток убил 8 детей и охранника в школе в Белграде

euronews и AP

В среду подросток открыл огонь в школе в столице Сербии, убив восемь детей и охранника, сообщила полиция. Еще шесть детей и учитель были ранены и госпитализированы.

Полиция назвала стрелка по его инициалам К.К. и сказала, что он открыл огонь из пистолета своего отца. По словам полиции, он был арестован во дворе школы. В заявлении указано, что он был учеником школы в центре Белграда, родившимся в 2009 году.

Полиция сообщила, что получила звонок о стрельбе в начальной школе имени Владислава Рибникара около 8:40 утра. В начальных школах Сербии восемь классов, начиная с первого.

"Я слышал стрельбу. Она была безостановочной", - сказал ученик, который был на уроке физкультуры внизу, когда началась стрельба. "Я не знал, что происходит. Мы получали какие-то сообщения по телефону".

В отличие от США, массовые расстрелы в Сербии и в целом в Балканском регионе происходят крайне редко; за последние годы в школах не было зафиксировано ни одного случая. Последний случай массовой стрельбы произошел в 2013 году, когда ветеран балканской войны убил 13 человек в одной из центральных сербских деревень.

Эксперты, однако, неоднократно предупреждали о количестве оружия, оставшегося в стране после войн 1990-х годов. Они также отмечают, что длившаяся десятилетиями нестабильность, вызванная конфликтами, а также продолжающиеся экономические трудности могут спровоцировать подобные вспышки.

На кадрах местных СМИ с места происшествия видно, как полиция вывела подозреваемого, чья голова была покрыта, когда полицейские вели его к машине, припаркованной на улице.

Ученица, слышавшая стрельбу, которую из-за возраста назвали только инициалами Е.М., описала подозреваемого как "тихого парня", который "хорошо выглядел".

"У него были хорошие оценки, но мы мало что о нем знали", - добавила студентка. "Он не был так открыт со всеми. Конечно, я не ожидала, что это произойдет. "

Милан Милошевич, который сказал, что его дочь была на уроке истории, когда произошла стрельба, рассказал телеканалу N1, что он бросился бежать, когда услышал о случившемся.

"Я спросил, где мой ребенок, но сначала никто ничего не мог мне сказать", - сказал он. "Потом она позвонила, и мы узнали, что ее нет дома".

"Он (стрелок) стрелял сначала в учителя, а потом в детей, которые пригнулись под партами", - цитирует Милошевич слова своей дочери. "Она сказала, что он был тихим мальчиком и хорошим учеником".

Полиция оцепила кварталы вокруг школы в центре Белграда.