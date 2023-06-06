Массовая эвакуация после прорыва Каховской плотины

Euronews

Дестяки тысяч людей эвакуируются из Херсонской области, затопляемой после разрушения Каховской плотины. Украина и Россия обвиняют друг друга.

Это один из тех катастрофических сценариев, которого больше всего опасались жители Херсона с тех пор, как он вернулся под контроль украинцев. После разрушения Каховской плотины вытекли миллионы тонн воды затопляя территорию Херсонской области. Эвакуируются десятки тысяч человек. Президент Украины обвиняет Россию в терроризме.

"С этой ночи продолжается затопление южных областей нашей страны. До русского вторжения в этих районах проживало не менее 100 тысяч человек. По крайней мере, десятки тысяч всё ещё там. 80 городов и деревень находятся под водой. Эвакуация уже началась. И это только начальные последствия. К сожалению, трагедия гораздо шире".

Плотина была разрушена в одночасье, что вызвало тревогу за пределами Украины. Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в причастности к случившемуся. Обе страны призвали к экстренному созыву Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил:

"ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению плотины Каховской ГЭС. Но ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину".

Наводнение затронуло и берег Днепра, контролируемый российскими войсками. Из Новой Каховки, где находится дамба, эвакуировали тысячу человек.