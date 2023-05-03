Ультраправые партии Греции не смогут попасть в парламент

После конституционного запрета, который поддержал Верховный суд Греции, ультраправые партии в стране теперь не смогут участвовать в выборах и иметь своё представительство в парламенте

Верховный суд Греции во вторник решил запретить националистической партии "Греки" участвовать в предстоящих всеобщих выборах, поддержав тем самым поправки к закону, одобренные парламентом страны.

Принятые в феврале поправки дисквалифицируют партии, которые возглавляют политики, ранее осужденные за серьезные преступления, либо те, кто не будут "служить свободному функционированию демократической конституции [Греции]".

В соответствии с этими условиями находящийся в заключении бывший депутат нео-нацистской "Золотой зари" Илиас Касидиарис и его нынешняя партия "Греки" не могут участвовать в выборах, которые состоятся 21 мая.

Адвокат Касидиариса Васо Пантази зачитала перед журналистами его послание из тюрьмы:

"Сегодня ночью демократическое правительство было окончательно свергнуто, и полмиллиона греков лишены избирательного права, чтобы голосовать за партию по своему выбору. Греческая национальная партия была незаконно выбрана в качестве мишени, потому что она является самой честной партией на внутренней политической сцене. Мы ожидали такую беспрецедентную диверсию и полностью готовы к следующим шагам, которые мы предпримем немедленно."

Верховный суд оставил в силе запрет, широко поддержанный основными политическими партиями Греции, несмотря на смену руководства партии "Греки".

Решение Верховного суда "9 к 1" может повлиять на исход выборов, поскольку победившей партии, вероятно, будет легче сформировать новое правительство при меньшем количестве политических платформ в новом парламенте.

42-летний Касидиарис основал Партию греков после того, как в 2020 году получил 13-летний тюремный срок. Он был осужден как один из ведущих членов крайне правой партии "Золотая заря", которую обвиняют в многочисленных нападениях на мигрантов и левых политических активистов. Партия "Хриси Авги" ("Золотая заря") была основана в 1980-х годах как неонацистская, хотя её челны заявили, что представляют более широкую националистическую идеологию.

Теперь, члены партии "Греки" поклялись бороться с запретом в европейских судах.