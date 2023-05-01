Российские ракеты вновь ударили по Украине, подрыв путей в Брянской области

Украина подверглась второму массированному удару РФ за три дня. В Днепропетровской области пострадали по меньшей мере 34 мирных жителя.

В ночь на 1 мая российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине.

В ВСУ заявили, что по Украине было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из них были сбиты. По словам главнокомандующего Валерия Залужного, атака велась из Мурманской области и с Каспийского моря, в ней принимали участие стратегические бомбардировщики.

На Днепропетровщине был атакован Павлоград. По предварительным данным, которые привёл глава региона, пострадали 34 человека, среди них пятеро детей.

"У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины 45 и 55 лет в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно", - сообщили в Днепропетровской ОГА.

Сообщается о попадании в промышленное предприятие, в жилом районе повреждены многоэтажки, частные дома и школы. Утром в этом районе по-прежнему звучала воздушная тревога.

Как утверждает киевская администрация, в небе над столицей система ПВО сбила все ракеты и беспилотники. Информации о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступало.

О взрывах в Киеве во время работы ПВО написала в Твиттере британский посол Мелинда Симмонс.

ПОДРЫВ ПУТЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В приграничной с Украиной Брянской области из-за подрыва железной дороги сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Как утверждают власти региона, пострадавших нет. Движение на участке остановлено.

По информации телеграм-канала "База", состав с 60 вагонами перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.

ЖЕРТВЫ ВОСКРЕСНЫХ ОБСТРЕЛОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Накануне в результате российских обстрелов в Никополе, который расположен напротив Запорожской АЭС, был убит один мирный житель. Власти также сообщили об одной погибшей в Херсонской области.