Окопы под Бахмутом... и под обстрелом

Солдаты, которые впервые приступают к рытью окопов, кладут свои винтовки в траву и выстраиваются вдоль обозначенного участка земли. Остальные стоят чуть в стороне. Но копатели не успевают даже начать, как в воздухе раздается пронзительный звук ракеты, которая падает и взрывается менее чем в 50 метрах от них... Очередной российский обстрел.

Солдаты, которые впервые приступают к рытью окопов, кладут свои винтовки в траву и выстраиваются вдоль обозначенного участка земли. Остальные стоят чуть в стороне. Но копатели не успевают даже начать, как в воздухе раздается пронзительный звук ракеты, которая падает и взрывается менее чем в 50 метрах от них... Очередной российский обстрел.