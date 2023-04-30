Генсек ООН: "Судан разваливается на части"

Воющие суданские генералы обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия. В ООН предупреждают о риске гуманитарной катастрофы.

Авианалёты и обстрелы Хартума, эскалация насилия в Западном Дарфуре, где сообщается о масштабных разрушениях, мародёрстве и поджогах, в том числе в лагерях "Врачей без границ" – хаос в Судане продолжается уже третью неделю.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью каналу "Аль-Арабия", что страна "разваливается на части", в то время как "племена в Дарфуре пытаются обзавестись оружием".

Генералы аль-Бурхан и Дагло обменялись обвинениями в западных СМИ: лидер RSF назвал командующего армией "предателем", тот в свою очередь заявил, что Дагло "хочет уничтожить Судан с помощью наёмников из Чада, ЦАР и Нигера".

Согласно представителям Всемирной продовольственной программы, вооружённый конфликт может привести к гуманитарному кризису в Судане, где треть населения страдает от голода, а также во всей Восточной Африке, где за короткое время резко выросли цены на еду.

Президент соседнего Южного Судана призвал обоих военачальников к прямым переговорам.

По словам бывшего премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока, полномасштабная гражданская войн в Судане "станет кошмаром для всего мира".

Режим прекращения огня, который не соблюдает ни одна из сторон, официально действует до полуночи воскресенья.