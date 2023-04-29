Судан: взрывы и стрельба в столице, несмотря на перемирие

В Судане, где за власть борются два генерала, организовавшие военный переворот в 2021 году, не соблюдается режим прекращения огня.

В Судане, несмотря на продление перемирия, разворачиваются тяжёлые бои за контроль над страной. Наиболее интенсивные столкновения с применением артиллерии и авиации отмечаются в Хартуме и Омдурмане, а также регионе Дарфур, где с начала недели погибли десятки человек.

Один из столичных врачей переслал агентству Associated Press голосовое сообщение из чат-группы суданских медработников, с призывом не надевать форму и не раскрывать свою профессию, если их остановят на улице, поскольку, как утверждается, военизированное формирование RSF похищает медицинский персонал для лечения раненых бойцов.

Турция сообщила, что один из её эвакуационных самолётов попал под обстрел в окрестностях Хартума, пострадавших нет.

В британском правительстве заявили, что завершают операцию по вывозу своих граждан из Судана на Кипр.

По словам представителей международных организаций, страну также покидают сотни тысяч беженцев.