Главные битвы скоро начнутся - Зеленский

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Президент Украины поздравил с праздником пограничников и анонсировал скорое начало главных сражений войны

В Украине в воскресенье отметили День пограничника. Президент страны по этому случаю наградил отличившихся бойцов медалями и пожелал им успехов в "главных битвах", которые, по его словам, "скоро начнутся".

Владимир Зеленский выступил перед военнослужащими недавно сформированной штурмовой бригады "Стальной рубеж" на фоне предоставленной западными партнерами военной техники.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Дорогие воины, скоро начнутся главные битвы. Мы должны освободить нашу землю и наш народ от российского рабства. Мы должны полностью восстановить линию нашей государственной границы - и на суше, и на море. Уверен, что героизм, надежность и стабильность наших пограничных войск очень помогут Украине на этом важном историческом пути".

Между тем представитель Минобороны России заявил, что российские штурмовые группы продолжают вытеснять подразделения вооруженных сил Украины из западной части Бахмута и заняли за минувшие сутки еще четыре квартала.